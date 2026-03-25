Chasse aux œufs Maison Auquarium Jaligny-sur-Besbre
Chasse aux œufs Maison Auquarium Jaligny-sur-Besbre lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs
Maison Auquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif unique visite + animation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux œufs à la Maison Aquarium avec jeu de recherche. Sur inscription
.
Maison Auquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81 maison.aquarium@interco-abl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Egg hunt at the Maison Aquarium with search game. Registration required
L’événement Chasse aux œufs Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Jaligny-sur-Besbre (Allier)
- Initiation Canva & Tableur Centre Social de Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre 2 avril 2026
- Le circuit du tacot Jaligny-sur-Besbre Allier 1 mai 2026
- KAPEVELO Jaligny-sur-Besbre 6 juin 2026
- 38ème Journées littéraires Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) Jaligny-sur-Besbre 19 juin 2026