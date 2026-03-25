Chasse aux œufs Maison Auquarium Jaligny-sur-Besbre

Chasse aux œufs

Maison Auquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif unique visite + animation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs à la Maison Aquarium avec jeu de recherche. Sur inscription

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Maison Auquarium Chemin du stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81 maison.aquarium@interco-abl.fr

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English :

Egg hunt at the Maison Aquarium with search game. Registration required

L’événement Chasse aux œufs Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire