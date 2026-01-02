Chasse aux oeufs Jardin exotique Roc’h Heviec Roscoff
Chasse aux oeufs Jardin exotique Roc’h Heviec Roscoff lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs Jardin exotique
Roc’h Heviec Jardin exotique & botanique Roscoff Finistère
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
2026-04-06
Chasse aux œufs organisée dans le jardin pour les enfants de 2 à 12 ans.
Créneaux au choix 10h30 -11h30 -14h -15h et 16h. Il y aura des œufs pour tous les enfants inscrits !
Sur réservation par mail ( grapes@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 02 98 61 29 19. .
Roc’h Heviec Jardin exotique & botanique Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 61 29 19
