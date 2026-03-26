Chasse aux oeufs

Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 13:30:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

L’association La Gaule Jarnysienne organise comme chaque année, depuis 4 ans, sa chasse aux œufs au château de Moncel.

Avec la présence du Lapin de Pâques.

Rdv au Château de Moncel

Pour rappel aventure pour les enfants de 2 à 8 ans, le matin de 10h à 12h et jeu de piste pour les enfants de 9 à 13 ans, l’après midi de 13h30 à 16hEnfants

.

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 99 21 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association La Gaule Jarnysienne has been organizing its annual egg hunt at Château de Moncel for the past 4 years.

With the presence of the Easter Bunny.

Rendezvous at Château de Moncel

Reminder: adventure for children aged 2 to 8, in the morning from 10 a.m. to 12 p.m., and treasure hunt for children aged 9 to 13, in the afternoon from 1:30 p.m. to 4 p.m

L’événement Chasse aux oeufs Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL