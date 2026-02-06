Chasse aux oeufs Jullianges

Chasse aux oeufs

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez participer à la traditionnelle chasse aux œufs à l’hippodrome, pensez à apporter vos paniers !

Différentes zones délimitées en fonction de l’âge des enfants.

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 16 08 72

English :

Come and take part in the traditional egg hunt at the racecourse. Don’t forget to bring your baskets!

Different zones for different ages.

