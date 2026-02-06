Chasse aux oeufs Jullianges
Chasse aux oeufs Jullianges samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez participer à la traditionnelle chasse aux œufs à l’hippodrome, pensez à apporter vos paniers !
Différentes zones délimitées en fonction de l’âge des enfants.
.
Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 16 08 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the traditional egg hunt at the racecourse. Don’t forget to bring your baskets!
Different zones for different ages.
L’événement Chasse aux oeufs Jullianges a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay