Chasse aux oeufs Kertzfeld
Chasse aux oeufs Kertzfeld dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
rue de Hohwald Kertzfeld Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
2026-03-29
Chasse à l’entrée de la forêt (accès par la rue du Hohwald), la participation comprend la boisson et le goûter. .
rue de Hohwald Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 97 14 95 leschtoups@gmail.com
