Chasse aux oeufs

rue de Hohwald Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Chasse à l’entrée de la forêt (accès par la rue du Hohwald), la participation comprend la boisson et le goûter. .

rue de Hohwald Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 97 14 95 leschtoups@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux oeufs Kertzfeld a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried