Chasse aux œufs La Bégude-de-Mazenc
Chasse aux œufs La Bégude-de-Mazenc dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs
Parc Émile Loubet La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Animation gratuite avec jeux gonflables, maquillage, mascotte, jeux en bois, jeux vidéo, charade et parcours à thème.
Pour la chasse aux oeufs, sur inscription, 4€/enfant
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Parc Émile Loubet La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 23 70 24 comitedesfeteslabegude@yahoo.com
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English :
Free entertainment with inflatable games, face painting, mascot, wooden games, video games, charades and themed trails.
For the egg hunt, registration required, 4?/child
L’événement Chasse aux œufs La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux