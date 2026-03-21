Chasse aux œufs

Parc Émile Loubet La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Animation gratuite avec jeux gonflables, maquillage, mascotte, jeux en bois, jeux vidéo, charade et parcours à thème.

Pour la chasse aux oeufs, sur inscription, 4€/enfant

.

Parc Émile Loubet La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 23 70 24 comitedesfeteslabegude@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free entertainment with inflatable games, face painting, mascot, wooden games, video games, charades and themed trails.

For the egg hunt, registration required, 4?/child

L’événement Chasse aux œufs La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux