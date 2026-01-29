Chasse aux oeufs La Chaise-Dieu
Chasse aux oeufs La Chaise-Dieu samedi 4 avril 2026.
Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Partez pour une course d’orientation à la chasse aux oeufs et découvrez par la même occasion le village de La Chaise Dieu et le cloître de l’abbaye. Départ et arrivée au jardin public
Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 79 85 62 casactivites43160@gmail.com
English :
Set off on an orienteering hunt for eggs, and discover the village of La Chaise Dieu and the abbey cloister at the same time. Start and finish in the public garden
