Chasse aux oeufs La Chaise-Dieu

Chasse aux oeufs

Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Partez pour une course d’orientation à la chasse aux oeufs et découvrez par la même occasion le village de La Chaise Dieu et le cloître de l’abbaye. Départ et arrivée au jardin public

.

Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 79 85 62 casactivites43160@gmail.com

English :

Set off on an orienteering hunt for eggs, and discover the village of La Chaise Dieu and the abbey cloister at the same time. Start and finish in the public garden

