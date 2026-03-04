Chasse aux oeufs La-Haye-du-Puits La Haye
Pour relever le défi de retrouver les œufs de Pâques, rendez-vous sous la halle de l’Esplanade. Des instructions te seront données et à toi de jouer ! N’oublie pas ton panier. .
La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
