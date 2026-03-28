Chasse aux oeufs

Manoir de Pouldouran La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse pour petits et grands au Manoir de Pouldouran œufs, château gonflable et goûter ! .

Manoir de Pouldouran La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 06 76 26

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English :

L’événement Chasse aux oeufs La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose