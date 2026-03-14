Chasse aux oeufs Lanhouarneau
Chasse aux oeufs Lanhouarneau dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Petits et grands rejoignez-nous pour la grande chasse aux oeufs !
Départ de la chasse à 11h30.
Dès le plus jeune âge. .
Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 99 51 24 74
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX