Chasse aux oeufs

Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Petits et grands rejoignez-nous pour la grande chasse aux oeufs !

Départ de la chasse à 11h30.

Dès le plus jeune âge. .

Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 99 51 24 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-03-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX