Chasse aux œufs Larchamp
Chasse aux œufs Larchamp samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
14 Rue des Poiriers Larchamp Mayenne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-04 15:30:00
Date(s) :
2026-04-04
RDV le samedi 4 avril pour notre course de chasse aux œufs.
Inscription à partir de 13h00 et début de la course à 14h00.
Un petit + une tombola ??? est organisée pour gagner un gros œufs en chocolat ?? 2€ le ticket
?? L’inscription est de 4€ par enfant
Pour les enfants de 10 ans et moins
À bientôt ?? .
14 Rue des Poiriers Larchamp 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 7 72 14 58 30 comite.larchamp53@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on Saturday April 4 for our egg hunt race.
L’événement Chasse aux œufs Larchamp a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53