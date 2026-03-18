Chasse aux œufs

14 Rue des Poiriers Larchamp Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-04 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04

RDV le samedi 4 avril pour notre course de chasse aux œufs.

Inscription à partir de 13h00 et début de la course à 14h00.

Un petit + une tombola ??? est organisée pour gagner un gros œufs en chocolat ?? 2€ le ticket

?? L’inscription est de 4€ par enfant

Pour les enfants de 10 ans et moins

À bientôt ?? .

14 Rue des Poiriers Larchamp 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 7 72 14 58 30 comite.larchamp53@hotmail.com

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English :

See you on Saturday April 4 for our egg hunt race.

L’événement Chasse aux œufs Larchamp a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53