Chasse aux oeufs Le Cep Enchanté La Botte Macqueville

La Botte 4 rue de la Croix de l’Anglais Macqueville Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
À seulement 20 minutes de Cognac, Le Cep Enchanté invite les familles à une joyeuse chasse aux œufs.
La Botte 4 rue de la Croix de l’Anglais Macqueville 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 67 76 lecepenchante@orange.fr
English :
Just 20 minutes from Cognac, Le Cep Enchanté invites families on a joyous egg hunt.
