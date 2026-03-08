Chasse aux oeufs Le Cep Enchanté La Botte Macqueville

Chasse aux oeufs Le Cep Enchanté

La Botte 4 rue de la Croix de l'Anglais Macqueville Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

À seulement 20 minutes de Cognac, Le Cep Enchanté invite les familles à une joyeuse chasse aux œufs.

.

+33 5 46 26 67 76 lecepenchante@orange.fr

English :

Just 20 minutes from Cognac, Le Cep Enchanté invites families on a joyous egg hunt.

