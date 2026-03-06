Chasse aux oeufs Rue de Kervenel Le Croisic

Chasse aux oeufs

Rue de Kervenel Parc de Penn Avel Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous au Parc de Penn Avel, côté maison du patrimoine, pour la 4e édition de la chasse aux œufs du Croisic !

Règle du jeu équipez-vous de votre plus beau panier et partez à la recherche d’œufs colorés qui sont cachés dans le jardin.

Les faux œufs sont à échanger sur place contre des chocolats. Un espace pour les enfants de 1 à 4 ans et un autre pour les 4 à 10 ans seront délimités pour éviter les bousculades avec les plus petits.

10 œufs maximum par enfant = un ballot de chocolats.

Animation sous la responsabilité des accompagnants.

Animation réservée aux enfants de moins de 10 ans.

ATTENTION l’animation des sculptures de ballons est réservée aux enfants de plus de 3 ans.

Dans la limite des chocolats disponibles Animation gratuite Entrée libre .

Rue de Kervenel Parc de Penn Avel Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 70 officedetourisme@lecroisic.fr

