Chasse aux oeufs Le Grand-Pressigny
Chasse aux oeufs Le Grand-Pressigny samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Trouvez les codes du coffre-fort que le roi a perdu aux travers des allées de la cour du château et repartez avec le butin du roi ! Réservation conseillée.
Trouvez les codes du coffre-fort que le roi a perdu aux travers des allées de la cour du château et repartez avec le butin du roi ! Réservation conseillée. 3 .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 43 86 04
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English :
Find the codes to the safe the king lost in the castle courtyard, and walk away with the king’s loot! Reservations recommended.
L’événement Chasse aux oeufs Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire