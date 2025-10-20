Chasse aux oeufs

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Trouvez les codes du coffre-fort que le roi a perdu aux travers des allées de la cour du château et repartez avec le butin du roi ! Réservation conseillée.

Trouvez les codes du coffre-fort que le roi a perdu aux travers des allées de la cour du château et repartez avec le butin du roi ! Réservation conseillée. 3 .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 43 86 04

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English :

Find the codes to the safe the king lost in the castle courtyard, and walk away with the king’s loot! Reservations recommended.

L’événement Chasse aux oeufs Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire