Chasse aux œufs Rue Abbé Bedel Le Minihic-sur-Rance
Chasse aux œufs Rue Abbé Bedel Le Minihic-sur-Rance samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Rue Abbé Bedel Camping Municipal Le Rivage Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Au Minihic-sur -Rance, sur le terrain de camping
15h00 spectacle Le lombric fourchu casse la graine par Iwan Laurent (3-99 ans) magie, humour et pédagogie
16h00 chasse aux œufs
Un gouter sera offert après la manifestation.
Gratuit.
Réservation avant le jeudi 2 Avril par courriel ou SMS en précisant le nom et nombre d’enfants.
CD Musical du Lombric fouchu offert à la fin du spectacle à chaque enfant ou famille. .
Rue Abbé Bedel Camping Municipal Le Rivage Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65
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English :
L’événement Chasse aux œufs Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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