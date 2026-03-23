Chasse aux œufs Rue Abbé Bedel Le Minihic-sur-Rance

Chasse aux œufs

Rue Abbé Bedel Camping Municipal Le Rivage Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Au Minihic-sur -Rance, sur le terrain de camping

​15h00 spectacle Le lombric fourchu casse la graine par Iwan Laurent (3-99 ans) magie, humour et pédagogie

​16h00 chasse aux œufs

Un gouter sera offert après la manifestation.

Gratuit​.

Réservation avant le jeudi 2 Avril par courriel ou SMS en précisant le nom et nombre d’enfants.

CD Musical du Lombric fouchu offert à la fin du spectacle à chaque enfant ou famille. .

Rue Abbé Bedel Camping Municipal Le Rivage Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65

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English :

L’événement Chasse aux œufs Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme