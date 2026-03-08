Chasse aux oeufs Ecole Val des pins. Le Teich

Ecole Val des pins. 71 rue des pins Le Teich Gironde

Venez nombreux à la traditionnelle chassse aux oeufs sur la plaine à proximité de l’école Val des Pins.
Entrée libre, tout public.   .

Ecole Val des pins. 71 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 94 21 99 

