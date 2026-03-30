Chasse aux Oeufs Cabinet des Curiosités Le Temple-sur-Lot
Chasse aux Oeufs Cabinet des Curiosités Le Temple-sur-Lot samedi 4 avril 2026.
Chasse aux Oeufs
Cabinet des Curiosités 20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le samedi 4 avril, venez vous amuser avec vos enfants.
Les enfants vont pouvoir cacher les œufs, poules et lapins, et leurs parents vont retrouver leurs âmes d’enfants pour les retrouver.
Inscription au 06 38 69 70 45.
Le samedi 4 avril, venez vous amuser avec vos enfants.
Les enfants vont pouvoir cacher les œufs, poules et lapins, et leurs parents vont retrouver leurs âmes d’enfants pour les retrouver.
Inscription au 06 38 69 70 45. .
Cabinet des Curiosités 20 Avenue de Verdun Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 60 40 08 association@nympheas.info
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English : Chasse aux Oeufs
On Saturday, April 4, come and have fun with your children.
Children will be able to hide eggs, chickens and rabbits, and their parents will find their childlike souls to track them down.
Registration on 06 38 69 70 45.
L’événement Chasse aux Oeufs Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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