Chasse aux oeufs Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou
Chasse aux oeufs Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou samedi 11 avril 2026.
Chasse aux oeufs Le Tremblay
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Chasse aux oeufs le Samedi 11 Avril 2026
Des oeufs se sont camouflés un peu partout dans la ferme, arriverez-vous à
les retrouver ?
Ouvert à tous, inscription obligatoire.
Dès 5 ans. .
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Egg hunt Saturday, April 11, 2026
L’événement Chasse aux oeufs Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Anjou bleu