Chasse aux œufs Les Andelys
Chasse aux œufs Les Andelys lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs
Square Nicolas Poussin Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
UUne aventure chocolatée pour les enfants !
Pour le plus grand plaisir des enfants andelysiens, la traditionnelle Chasse aux œufs fait son retour !
Nous donnons rendez-vous aux enfants âgés de 3 à 10 ans, le lundi 6 avril à 10h30, pour rechercher les centaines d’œufs en chocolat cachés au square Nicolas Poussin !
Pour participer, inscrivez vo(s)tre enfant(s) avant le 03 avril par téléphone à 06 60 55 25 98 ou par mail culture@ville-andelys.fr .
Square Nicolas Poussin Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 55 25 98 culture@ville-andelys.fr
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération