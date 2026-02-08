Chasse aux œufs

Square Nicolas Poussin Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

UUne aventure chocolatée pour les enfants !

Pour le plus grand plaisir des enfants andelysiens, la traditionnelle Chasse aux œufs fait son retour !

Nous donnons rendez-vous aux enfants âgés de 3 à 10 ans, le lundi 6 avril à 10h30, pour rechercher les centaines d’œufs en chocolat cachés au square Nicolas Poussin !

Pour participer, inscrivez vo(s)tre enfant(s) avant le 03 avril par téléphone à 06 60 55 25 98 ou par mail culture@ville-andelys.fr .

Square Nicolas Poussin Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 55 25 98 culture@ville-andelys.fr

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération