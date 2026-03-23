Chasse aux oeufs

parc du chateau Les Arsures Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Grande chasse aux oeufs

Organisateur La Molaine .

parc du chateau Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 63 94 54 mairie@lesarsures.fr

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Les Arsures a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA