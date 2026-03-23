Chasse aux oeufs Les Arsures
Chasse aux oeufs Les Arsures samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
parc du chateau Les Arsures Jura
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Grande chasse aux oeufs
Organisateur La Molaine .
parc du chateau Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 63 94 54 mairie@lesarsures.fr
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Les Arsures a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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