CHASSE AUX OEUFS !, Les Camellias de La Prairie, Alès

CHASSE AUX OEUFS ! Samedi 11 avril, 14h00 Les Camellias de La Prairie Gard

Venez en famille, petits et grands gourmands, pour une escapade joyeuse au coeur du printemps. Entre les allées fleuries, les rires fusent, les yeux pétillent, les paniers se remplissent… et les souvenirs se tissent. Un moment simple et délicieux, à croquer tous ensemble.

Les Camellias de La Prairie 2396 Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Une chasse aux œufs au Parc des Camellias de la Prairie, ça ne se refuse pas !