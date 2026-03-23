Chasse aux oeufs Leuhan
Chasse aux oeufs Leuhan lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Le Tumulus Bistrot Leuhan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux oeufs offert oar le TUMULUS à Leuhan le lundi 06 avril à 11h00
> de 0 à 12 ans
> inscription au Tumulus ou sur le messenger tumulus avant le 30 mars .
Le Tumulus Bistrot Leuhan 29390 Finistère Bretagne
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Leuhan a été mis à jour le 2026-03-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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