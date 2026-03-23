Chasse aux oeufs

Le Tumulus Bistrot Leuhan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs offert oar le TUMULUS à Leuhan le lundi 06 avril à 11h00

> de 0 à 12 ans

> inscription au Tumulus ou sur le messenger tumulus avant le 30 mars .

Le Tumulus Bistrot Leuhan 29390 Finistère Bretagne

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Leuhan a été mis à jour le 2026-03-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou