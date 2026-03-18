Chasse aux œufs !

Salle des Fêtes Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Dans le cadre de la randonnée la Lignerotte, une balade familiale de Pâques avec chasse aux œufs vous est proposée !

Venez fouiller, chercher les œufs cachés en nature sur un petit circuit de 3 km… .

Salle des Fêtes Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 26 15 18 caro.bresson@gmail.com

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English : Marche de Pâques et chasse aux oeufs !

L’événement Chasse aux œufs ! Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)