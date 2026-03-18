Chasse aux œufs ! Ligny-en-Brionnais
Chasse aux œufs ! Ligny-en-Brionnais lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs !
Salle des Fêtes Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:30:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Dans le cadre de la randonnée la Lignerotte, une balade familiale de Pâques avec chasse aux œufs vous est proposée !
Venez fouiller, chercher les œufs cachés en nature sur un petit circuit de 3 km… .
Salle des Fêtes Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 26 15 18 caro.bresson@gmail.com
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English : Marche de Pâques et chasse aux oeufs !
L’événement Chasse aux œufs ! Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)