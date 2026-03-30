Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe
Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Stade Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Balade en calèche
Chasse aux pommes de pins (pour les de 6 ans)
Escape Game (pour les + de 6 ans)
Sur inscription par SMS au 06 26 98 12 09. .
Stade Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 98 12 09
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme
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