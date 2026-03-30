Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe

Chasse aux oeufs Stade Lit-et-Mixe 2026-04-06

Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe lundi 6 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Stade Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Balade en calèche
Chasse aux pommes de pins (pour les de 6 ans)
Escape Game (pour les + de 6 ans)
Sur inscription par SMS au 06 26 98 12 09.   .

Stade Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 98 12 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme

À voir aussi à Lit-et-Mixe (Landes)