Chasse aux oeufs

Stade Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Balade en calèche

Chasse aux pommes de pins (pour les de 6 ans)

Escape Game (pour les + de 6 ans)

Sur inscription par SMS au 06 26 98 12 09. .

Stade Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 98 12 09

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme