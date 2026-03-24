Chasse aux oeufs Rue Legendre Avenue de Saintignon Longwy

Chasse aux oeufs

Rue Legendre Avenue de Saintignon Parc des Récollets Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

La traditionnelle chasse aux œufs de la Ville de Longwy.

Rendez-vous au parc des Récollets pour une matinée festive en famille.

Petits explorateurs, préparez vos paniers… les surprises n’attendent que vous !

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent.

Pour les enfants jusqu’à 10 ans.Enfants

0 .

Rue Legendre Avenue de Saintignon Parc des Récollets Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

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English :

Longwy’s traditional egg hunt.

Rendezvous at Parc des Récollets for a festive family morning.

Little explorers, get your baskets ready? the surprises are waiting for you!

Children must be accompanied by a parent.

For children up to 10 years of age.

L’événement Chasse aux oeufs Longwy a été mis à jour le 2026-03-24 par OT DU GRAND LONGWY