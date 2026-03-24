Chasse aux oeufs Rue Legendre Avenue de Saintignon Longwy
Chasse aux oeufs Rue Legendre Avenue de Saintignon Longwy lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Rue Legendre Avenue de Saintignon Parc des Récollets Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 09:30:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
La traditionnelle chasse aux œufs de la Ville de Longwy.
Rendez-vous au parc des Récollets pour une matinée festive en famille.
Petits explorateurs, préparez vos paniers… les surprises n’attendent que vous !
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Pour les enfants jusqu’à 10 ans.Enfants
0 .
Rue Legendre Avenue de Saintignon Parc des Récollets Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00
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English :
Longwy’s traditional egg hunt.
Rendezvous at Parc des Récollets for a festive family morning.
Little explorers, get your baskets ready? the surprises are waiting for you!
Children must be accompanied by a parent.
For children up to 10 years of age.
L’événement Chasse aux oeufs Longwy a été mis à jour le 2026-03-24 par OT DU GRAND LONGWY
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