Chasse aux oeufs

Les Creusettes Luant Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pâques est là, les oeufs (en chocolat) aussi !!Familles

Venez passer un moment conviviale à la chasse aux oeufs de Pâques 5 .

Les Creusettes Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06

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English :

Easter is here, and so are the (chocolate) eggs!

L’événement Chasse aux oeufs Luant a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne