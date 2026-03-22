Chasse aux oeufs Luant
Chasse aux oeufs Luant samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Les Creusettes Luant Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pâques est là, les oeufs (en chocolat) aussi !!Familles
Venez passer un moment conviviale à la chasse aux oeufs de Pâques 5 .
Les Creusettes Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06
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English :
Easter is here, and so are the (chocolate) eggs!
L’événement Chasse aux oeufs Luant a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne