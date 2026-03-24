Chasse aux oeufs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Chasse aux oeufs

LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs à Luz-Saint-Sauveur !

Le printemps arrive… et avec lui, une belle surprise pour les tout-petits

Pars à l’aventure et retrouve 3 œufs en bois cachés. Une fois trouvés… échange-les contre une délicieuse surprise en chocolat !

N’oublie pas ton panier !

Un moment tout doux, ludique et gourmand à partager en famille !

> Gratuit. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Egg hunt in Luz-Saint-Sauveur!

Spring is on its way? and with it, a wonderful surprise for the little ones!

Go on an adventure and find 3 hidden wooden ?ufs. Once found? exchange them for a delicious chocolate surprise!

Don’t forget your basket!

A sweet, playful, gourmet moment to share with the whole family!

L’événement Chasse aux oeufs Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Luz St Sauveur|CDT65