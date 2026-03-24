Chasse aux oeufs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Chasse aux oeufs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs à Luz-Saint-Sauveur !
Le printemps arrive… et avec lui, une belle surprise pour les tout-petits
Pars à l’aventure et retrouve 3 œufs en bois cachés. Une fois trouvés… échange-les contre une délicieuse surprise en chocolat !
N’oublie pas ton panier !
Un moment tout doux, ludique et gourmand à partager en famille !
> Gratuit. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
Egg hunt in Luz-Saint-Sauveur!
Spring is on its way? and with it, a wonderful surprise for the little ones!
Go on an adventure and find 3 hidden wooden ?ufs. Once found? exchange them for a delicious chocolate surprise!
Don’t forget your basket!
A sweet, playful, gourmet moment to share with the whole family!
L’événement Chasse aux oeufs Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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