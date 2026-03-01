Chasse aux oeufs Mackenheim

Chasse aux oeufs Mackenheim dimanche 29 mars 2026.

Chasse aux oeufs

rue du Moulin Mackenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :
2026-03-29

Cet événement convivial est l’occasion pour les familles du village et des environs de se retrouver pour célébrer l’arrivée du printemps dans une ambiance festive.

Les enfants pourront partir à la recherche des œufs cachés et repartir avec de délicieux chocolats, pendant que les parents profiteront d’un moment de convivialité.   .

rue du Moulin Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 67 00  mjc.mackenheim@gmail.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Mackenheim a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Grand Ried

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