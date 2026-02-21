Chasse aux oeufs

route de Luxembourg Manom Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 13:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Le château de la Grange vous donne rendez-vous dans son jardin des Prairiales pour une grande chasse aux œufs de Pâques !

La mission des enfants retrouver les œufs colorés, cachés dans les sous-bois, pour se voir offrir un chocolat.

Les enfants, amenez avec vous un petit panier ou une boite à œufs vide pour ne pas semer derrière vous les œufs que vous aurez trouvés!

Plus d’informations à venir prochainement.Tout public

.

route de Luxembourg Manom 57100 Moselle Grand Est info@chateaudelagrange.com

English :

Château de la Grange invites you to its Prairiales garden for a great Easter egg hunt!

Children’s mission: find the colorful eggs hidden in the undergrowth, and be rewarded with a gift of chocolate.

Kids, bring along a small basket or an empty egg box, so you don’t leave the eggs you’ve found behind!

More information coming soon.

L’événement Chasse aux oeufs Manom a été mis à jour le 2026-02-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME