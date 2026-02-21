Chasse aux oeufs Manom
Chasse aux oeufs Manom lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
route de Luxembourg Manom Moselle
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-06 13:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Le château de la Grange vous donne rendez-vous dans son jardin des Prairiales pour une grande chasse aux œufs de Pâques !
La mission des enfants retrouver les œufs colorés, cachés dans les sous-bois, pour se voir offrir un chocolat.
Les enfants, amenez avec vous un petit panier ou une boite à œufs vide pour ne pas semer derrière vous les œufs que vous aurez trouvés!
Plus d’informations à venir prochainement.Tout public
route de Luxembourg Manom 57100 Moselle Grand Est info@chateaudelagrange.com
English :
Château de la Grange invites you to its Prairiales garden for a great Easter egg hunt!
Children’s mission: find the colorful eggs hidden in the undergrowth, and be rewarded with a gift of chocolate.
Kids, bring along a small basket or an empty egg box, so you don’t leave the eggs you’ve found behind!
More information coming soon.
L’événement Chasse aux oeufs Manom a été mis à jour le 2026-02-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME