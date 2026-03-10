Chasse aux œufs & Marché de Pâques

131 Rue de Meilbourg Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 08:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion des fêtes de Pâques, venez profiter d’un moment convivial en famille autour d’une chasse aux œufs accompagnée d’un marché de Pâques. Petits et grands pourront partir à la recherche des œufs cachés tout en découvrant les créations et spécialités proposées par des artisans et producteurs locaux présents sur le marché.

La chasse aux œufs aura lieu à l’extérieur, à proximité de la salle et sera suivi d’un goûter pour les enfants.

Il est fortement conseillé de réserver votre place par téléphone au préalable.

Organisée par le Comité des Fêtes de Garche-Koeking.Tout public

5 .

131 Rue de Meilbourg Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 69 13 62 83

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English :

Come and enjoy a family-friendly Easter egg hunt accompanied by an Easter market. Young and old can go in search of hidden eggs, while discovering the creations and specialties offered by local craftsmen and producers at the market.

The egg hunt will take place outside, close to the hall, and will be followed by a snack for the children.

We strongly advise you to reserve your place by telephone in advance.

Organized by the Comité des Fêtes de Garche-Koeking.

L’événement Chasse aux œufs & Marché de Pâques Thionville a été mis à jour le 2026-03-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME