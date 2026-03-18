Chasse aux œufs Marmagne
Chasse aux œufs Marmagne dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs
Marmagne Côte-d’Or
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 15:45:00
Date(s) :
2026-04-05
Dimanche de Pâques, participez à la première édition de notre chasse aux œufs
Pour les moins de 7 ans, une chasse aux œufs dans les jardins,
De 7 à 12 ans, une chasse au trésor avec énigmes.
Après avoir accompli leur mission, les enfants viendront chercher leur récompense au point de départ de la visite. .
Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Chasse aux œufs Marmagne a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)