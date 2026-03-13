Chasse aux oeufs Masevaux-Niederbruck

Chasse aux oeufs

Place des Alliés Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Première chasse aux œufs de la Société de Tir. Réservation obligatoire via Helloasso (places limitées). Passeport au chalet Place du Marché, chasse au Parc de la Tourelle, échange des œufs au stand de tir laser (5€/10 min) puis retour au chalet pour le chocolat. Pensez au panier ! Créneaux 1-5 ans de 9h30 à 10h30 6-8 ans de 11h à 12h 8-12 ans de 14h à 16h.

À vos marques… prêts… chassez !

Une belle occasion de passer un moment convivial en famille ! Réservation obligatoire (places limitées)

Stand de tir au pistolet laser 5 € pour 10 minutes

Les activités peuvent être faites indépendamment ou ensemble.

Comment se déroule la chasse ?

1. Récupérez votre passeport au chalet situé Place du Marché

2. Rendez-vous au Parc de la Tourelle pour la chasse aux œufs

3. Une fois les œufs trouvés, passez au stand de tir au pistolet laser dans le parc pour échanger vos œufs contre un tampon sur votre passeport

4. Retournez ensuite au chalet Place du Marché pour récupérer votre chocolat.

Pensez à apporter un panier ou un sac pour ramasser les œufs !

Créneaux par âge De 9h30 à 10h30 pour les 1-5ans De 11h à 12h pour les 6 à 8 ans De 14h à 16h pour les 8 à 12 ans.

Animation supplémentaire

Un stand de tir au pistolet laser sera présent au parc pour celles et ceux qui souhaitent s’essayer au tir sportif.

Venez nombreux pour cette première chasse aux œufs organisée par la Société de Tir de Masevaux ! .

Place des Alliés Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est

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English :

The Société de Tir’s first egg hunt. Reservations required via Helloasso (places limited). Passport at the Place du Marché chalet, hunt in Parc de la Tourelle, exchange eggs at the laser shooting range (5?/10 min) then return to the chalet for chocolate. Don’t forget your basket! Time slots: 1-5 yrs 9.30-10.30am 6-8 yrs 11am-12pm 8-12 yrs 2pm-4pm.

L’événement Chasse aux oeufs Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach