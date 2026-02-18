Chasse aux oeufs Espace Médis Loisirs Médis

Chasse aux oeufs

Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs à l’Espace Médis Loisirs.

.

Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Egg hunt at Espace Médis Loisirs.

L’événement Chasse aux oeufs Médis a été mis à jour le 2026-02-18 par Royan Atlantique