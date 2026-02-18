Chasse aux oeufs Espace Médis Loisirs Médis
Chasse aux oeufs Espace Médis Loisirs Médis dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis Charente-Maritime
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
2026-04-05
Chasse aux oeufs à l’Espace Médis Loisirs.
Espace Médis Loisirs 80 rue des Sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
English :
Egg hunt at Espace Médis Loisirs.
L’événement Chasse aux oeufs Médis a été mis à jour le 2026-02-18 par Royan Atlantique