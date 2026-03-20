Chasse aux oeufs

Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Grand jeu de pâques place de l’église à Médréac avec un jeu d’enquête et une chasse aux oeufs.

Organisé par l’espace de vie de sociale

2 départs 10h et 10h30

A partir de 2 ans.

Tarifs 2,50€ sur inscription et 3,50€ sur place

Informations et inscription 02 23 43 08 79, paulinejollais.evs@gmail.com .

Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 08 79

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Médréac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN