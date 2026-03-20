Chasse aux oeufs Médréac
Chasse aux oeufs Médréac samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Grand jeu de pâques place de l’église à Médréac avec un jeu d’enquête et une chasse aux oeufs.
Organisé par l’espace de vie de sociale
2 départs 10h et 10h30
A partir de 2 ans.
Tarifs 2,50€ sur inscription et 3,50€ sur place
Informations et inscription 02 23 43 08 79, paulinejollais.evs@gmail.com .
Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 08 79
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Médréac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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