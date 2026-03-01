Chasse aux oeufs Parc François-Mitterrand Mellac

Chasse aux oeufs

Parc François-Mitterrand Lieu-dit Kerflech Ar Prat Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Organisée par l’APE Les ptits mousses.

En cas de mauvais temps, la chasse sera annulée mais il sera possible de récupérer les chocolats au foyer communal.

Date limite d’inscription mercredi 25 mars. .

Parc François-Mitterrand Lieu-dit Kerflech Ar Prat Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 99 91 23 01

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Mellac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS