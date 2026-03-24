Chasse aux oeufs Maison des Cascades Menétrux-en-Joux
Chasse aux oeufs Maison des Cascades Menétrux-en-Joux dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Maison des Cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 16:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs trésors de Pâques aux Cascades du Hérisson le 5 avril de 10h00 à 16h30.
Venez récupérer votre carte au trésor au point information des Cascades du Hérisson.
Gratuit sur présentation du Cascad’Pass ou sinon 2€.
Munissez vous de chaussures de randonnée. .
Maison des Cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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