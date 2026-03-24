Chasse aux oeufs Maison des Cascades Menétrux-en-Joux

Chasse aux oeufs

Maison des Cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs trésors de Pâques aux Cascades du Hérisson le 5 avril de 10h00 à 16h30.

Venez récupérer votre carte au trésor au point information des Cascades du Hérisson.

Gratuit sur présentation du Cascad’Pass ou sinon 2€.

Munissez vous de chaussures de randonnée. .

Maison des Cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE