Chasse aux oeufs Derrière Salle Jean Pierre Ecard Ménil

Chasse aux oeufs

Derrière Salle Jean Pierre Ecard Chemin du Vigneau Ménil Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasses aux oeufs pour les enfants à Ménil

Chasses aux œufs organisé par le Comité des Fêtes de Ménil

Le dimanche 5 avril à 10h30

Evènement gratuit, ouvert aux enfants de la commune (CM2 max), et ayant de la famille sur Ménil.

Inscription avant le 31 mars à cdfmenil53@gmail.com .

Derrière Salle Jean Pierre Ecard Chemin du Vigneau Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire cdfmenil53@gmail.com

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English :

Egg hunts for children in Ménil

L’événement Chasse aux oeufs Ménil a été mis à jour le 2026-03-18 par SUD MAYENNE