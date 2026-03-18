Chasse aux oeufs Derrière Salle Jean Pierre Ecard Ménil
Chasse aux oeufs Derrière Salle Jean Pierre Ecard Ménil dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Derrière Salle Jean Pierre Ecard Chemin du Vigneau Ménil Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasses aux oeufs pour les enfants à Ménil
Chasses aux œufs organisé par le Comité des Fêtes de Ménil
Le dimanche 5 avril à 10h30
Evènement gratuit, ouvert aux enfants de la commune (CM2 max), et ayant de la famille sur Ménil.
Inscription avant le 31 mars à cdfmenil53@gmail.com .
Derrière Salle Jean Pierre Ecard Chemin du Vigneau Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire cdfmenil53@gmail.com
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English :
Egg hunts for children in Ménil
L’événement Chasse aux oeufs Ménil a été mis à jour le 2026-03-18 par SUD MAYENNE