Chasse aux Oeufs Cloître des Récollets Metz

Chasse aux Oeufs

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’iconique chasse aux œufs du Secours Populaire revient au cœur de Metz. Une journée ouverte au public sur participation solidaires. Des stands solidaires, des œufs un lapin et du chocolat plein vos paniers. On vous attend dès 10h muni de vos paniers pour votre collecte de chocolat.Enfants

3 .

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 75 11 22

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English :

The iconic Secours Populaire egg hunt returns to the heart of Metz. It’s a day open to the public and open to all interested parties. Solidarity stands, eggs, a rabbit and lots of chocolate in your baskets. We look forward to seeing you at 10 a.m. with your baskets for your chocolate collection.

L’événement Chasse aux Oeufs Metz a été mis à jour le 2026-03-16 par AGENCE INSPIRE METZ