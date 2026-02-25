Chasse aux oeufs Centre socio-culturel de Magny Metz
Chasse aux oeufs Centre socio-culturel de Magny Metz dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
A l’occasion des fêtes de Pâques, les cloches laissent tomber leurs œufs en chocolat et les lapins se font un malin plaisir à les cacher. Viens les chercher sur l’aire de jeux située à l’arrière du Centre Socioculturel.Enfants
0 .
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Easter, the bells drop their chocolate eggs and the rabbits hide them. Come and find them on the playground at the back of the Centre Socioculturel.
L’événement Chasse aux oeufs Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ