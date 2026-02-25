Chasse aux oeufs Centre socio-culturel de Magny Metz

Chasse aux oeufs

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz

A l’occasion des fêtes de Pâques, les cloches laissent tomber leurs œufs en chocolat et les lapins se font un malin plaisir à les cacher. Viens les chercher sur l’aire de jeux située à l’arrière du Centre Socioculturel.Enfants

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est

At Easter, the bells drop their chocolate eggs and the rabbits hide them. Come and find them on the playground at the back of the Centre Socioculturel.

