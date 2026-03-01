CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE Vignes Beaune
CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE Vignes Beaune mardi 31 mars 2026.
CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE
Vignes Vignes Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-03-31
A Beaune, les enfants partent chercher des chocolats cachés.
Pendant ce temps, je capture leurs rires, leurs découvertes et leur fierté. .
Vignes Vignes Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 39 61 31 Lucie71210@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE
L’événement CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE Beaune a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Concert de Djazia Satour La Lanterne Magique Beaune 3 avril 2026
- Vins et Chocolats Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune 4 avril 2026
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 4 avril 2026
- Le Combat des Chef.fes Théâtre municipal Beaune 4 avril 2026
- Brunch de Pâques M7 Restaurant by Mercure Beaune Beaune 5 avril 2026