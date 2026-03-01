CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE Vignes Beaune

CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE Vignes Beaune mardi 31 mars 2026.

CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE

Vignes Vignes Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 09:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-03-31

A Beaune, les enfants partent chercher des chocolats cachés.
Pendant ce temps, je capture leurs rires, leurs découvertes et leur fierté.   .

Vignes Vignes Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 39 61 31  Lucie71210@icloud.com

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English : CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE

L’événement CHASSE AUX ŒUFS & MINI SÉANCES PHOTO BEAUNE Beaune a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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