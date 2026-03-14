Chasse aux oeufs avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Mirecourt

Chasse aux oeufs

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Parc Mougenot Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La chasse aux œufs et spectacle.

Une après-midi festive pour les enfants avec des surprises et du chocolat pour tous les participants. 14h, accueil et à 15h, début de la chasse aux œufs (10 gros œufs en or à trouver).

Réservée aux enfants de moins de 12 ans de Mirecourt et habitants de la CCMD. Tarif unique 3,50€

Uniquement sur réservation à la mairie de Mirecourt (salon d’honneur) le mercredi 18 mars, le vendredi 20 mars et lundi 25 mars de 16h à 18h. Paiement Carte bancaire ou espèces. Places limitées.Enfants

3.5 .

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Parc Mougenot Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22 animations@mirecourt.fr

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English :

Egg hunt and show.

A festive afternoon for children, with surprises and chocolate for all participants. 2pm, welcome and 3pm, start of the egg hunt (10 large golden eggs to find).

Reserved for children under 12 from Mirecourt and CCMD residents. Single price: ?3.50

Reservations only at Mirecourt town hall (salon d’honneur) on Wednesday March 18, Friday March 20 and Monday March 25 from 4pm to 6pm. Payment by credit card or cash. Places are limited.

L’événement Chasse aux oeufs Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-14 par OT MIRECOURT