Chasse aux oeufs Base SOLAN Moineville

Chasse aux oeufs

Base SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

La grande chasse aux œufs de Solan est lancée !

Cherchez-les, ramassez-les… et surtout trouvez les œufs cachés spéciaux qui vous feront remporter des surprises !

Deux parcours -6 ans et +6 ans

Inscription obligatoire (places limitées).

Petite restaurationEnfants

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Base SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr

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English :

Solan’s big egg hunt is on!

Look for them, collect them? and above all find the special hidden eggs that will win you surprises!

Two routes: -6 years and +6 years

Registration required (places limited).

Snacks and snacks

L’événement Chasse aux oeufs Moineville a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL