Chasse aux oeufs Base SOLAN Moineville
Chasse aux oeufs Base SOLAN Moineville lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Base SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
La grande chasse aux œufs de Solan est lancée !
Cherchez-les, ramassez-les… et surtout trouvez les œufs cachés spéciaux qui vous feront remporter des surprises !
Deux parcours -6 ans et +6 ans
Inscription obligatoire (places limitées).
Petite restaurationEnfants
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Base SOLAN 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solan’s big egg hunt is on!
Look for them, collect them? and above all find the special hidden eggs that will win you surprises!
Two routes: -6 years and +6 years
Registration required (places limited).
Snacks and snacks
L’événement Chasse aux oeufs Moineville a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL