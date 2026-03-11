Chasse aux œufs

Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez participer à une grande chasse aux oeufs organisée au profit de la MAM Le Nid des Lucioles. Cet après-midi récréatif propose des animations sur place ainsi que des gourmandises et des rafraîchissements pour les participants. Une tombola est également organisée avec de nombreux lots à gagner pour les petits et les grands comme une nuitée en cabane, un shooting photo ou une draisienne. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 01 76 24

