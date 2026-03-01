Chasse aux oeufs Salle polyvalente Montcoy

Chasse aux oeufs

Salle polyvalente 3 Rue Pierre Adrien Piguet Montcoy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Chasse aux oeufs, buvette et gaufres. Organisé par l’association du patrimoine de Montcoy. Un puzzle géant de 42 000 pièces sera exposé. .

Salle polyvalente 3 Rue Pierre Adrien Piguet Montcoy 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 76 78

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Montcoy a été mis à jour le 2026-03-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III