Chasse aux oeufs Salle polyvalente Montcoy
Chasse aux oeufs Salle polyvalente Montcoy dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs
Salle polyvalente 3 Rue Pierre Adrien Piguet Montcoy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Chasse aux oeufs, buvette et gaufres. Organisé par l’association du patrimoine de Montcoy. Un puzzle géant de 42 000 pièces sera exposé. .
Salle polyvalente 3 Rue Pierre Adrien Piguet Montcoy 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 76 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Montcoy a été mis à jour le 2026-03-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III