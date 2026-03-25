CHASSE AUX OEUFS Montmaurin
CHASSE AUX OEUFS Montmaurin dimanche 5 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous dimanche 5 avril pour notre chasse aux œufs à la villa gallo-romaine de Lassalles à Montmaurin !
Les enfants partiront à la recherche d’œufs cachés sur le site.
Leur mission les retrouver pour reconstituer un mot secret… qui leur permettra de repartir avec un délicieux ballotin de chocolats Dardenne.
Sans inscription 5 .
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94
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English :
Join us on Sunday April 5 for our egg hunt at the Gallo-Roman villa of Lassalles in Montmaurin!
L’événement CHASSE AUX OEUFS Montmaurin a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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