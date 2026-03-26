Chasse aux oeufs Jardin des Coquelicots Montsauche-les-Settons

Chasse aux oeufs

Jardin des Coquelicots 2 Rue henri Bachelin Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez participer à la chasse aux oeufs de Pâques pour les petits et les grands. .

Jardin des Coquelicots 2 Rue henri Bachelin Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 accueil@csglm.fr

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs