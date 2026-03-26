Chasse aux oeufs Jardin des Coquelicots Montsauche-les-Settons
Chasse aux oeufs Jardin des Coquelicots Montsauche-les-Settons samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Jardin des Coquelicots 2 Rue henri Bachelin Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez participer à la chasse aux oeufs de Pâques pour les petits et les grands. .
Jardin des Coquelicots 2 Rue henri Bachelin Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 accueil@csglm.fr
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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