Chasse aux oeufs… Face à l’école Motreff

Chasse aux oeufs…

Face à l’école Bourg Motreff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs pour petits et grands en face de l’école.

Buvette sur place. .

Face à l’école Bourg Motreff 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 55 55 36

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English : Chasse aux oeufs…

L’événement Chasse aux oeufs… Motreff a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée