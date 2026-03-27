Chasse aux oeufs… Face à l’école Motreff
Chasse aux oeufs… Face à l’école Motreff samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs…
Face à l’école Bourg Motreff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs pour petits et grands en face de l’école.
Buvette sur place. .
Face à l’école Bourg Motreff 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 55 55 36
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English : Chasse aux oeufs…
L’événement Chasse aux oeufs… Motreff a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée