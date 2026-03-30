Chasse aux oeufs

18 rue du temple Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le musée national Clemenceau de Lattre vous invite à participer à l’édition 2026 de sa chasse aux oeufs

L’évènement se déroulera dans les jardins des deux maisons natales le dimanche 5 avril sur les horaires d’ouverture du musée.

Les enfants accompagnés d’un adulte participant devront chercher oeufs, lapin et poussin dissimulés dans les jardins de la maison natale de Clemenceau et de Jean de Lattre et pourront les échanger contre un lot de chocolat à l’accueil du musée situé à la maison natale de Clemenceau.

L’évènement est gratuit et sans réservations. .

18 rue du temple Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire contact@museeclemenceaudelattre.fr

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English :

The Musée National Clemenceau de Lattre invites you to take part in its 2026 egg hunt

L’événement Chasse aux oeufs Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin