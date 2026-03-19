Chasse aux Oeufs

Chalet de la Source du Doubs Mouthe Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:30:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Sur la piste des oeufs enchantés

Brunch de Pâques au chalet de la Source.

Suivi d’une chasse aux oeufs et d’un goûter gourmand après avoir retrouver tous les oeufs. .

Chalet de la Source du Doubs Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 29 01 00

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English : Chasse aux Oeufs

L’événement Chasse aux Oeufs Mouthe a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS