Chasse aux Oeufs Mouthe
Chasse aux Oeufs Mouthe lundi 6 avril 2026.
Chasse aux Oeufs
Chalet de la Source du Doubs Mouthe Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Sur la piste des oeufs enchantés
Brunch de Pâques au chalet de la Source.
Suivi d’une chasse aux oeufs et d’un goûter gourmand après avoir retrouver tous les oeufs. .
Chalet de la Source du Doubs Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 29 01 00
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English : Chasse aux Oeufs
L’événement Chasse aux Oeufs Mouthe a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS