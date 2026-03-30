Chasse aux oeufs nature paques Pau
Chasse aux oeufs nature paques Pau samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs nature paques
Forêt de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs de Pâques nature
C’est Pâques, une chasse aux œufs revisitée sur le thème de la Nature.
Les enfants vont courir de partout mais surtout résoudre des petits défis nature !??
pour les petits 1 ans à 4 ans et 10h 11h pour les plus grand 5 ans à 12 ans
A Pau, lieu exact donné lors de l’inscription
Les enfants repartent avec des œufs en chocolat
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET ELLES PARTENT VITE .
Forêt de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.con
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English : Chasse aux oeufs nature paques
L’événement Chasse aux oeufs nature paques Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau
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